Migranti: Casarini (Mediterranea), ‘ci vogliono impedire soccorso in mare, su ordine Salvini’**

Palermo, 18 set. “Vogliono tentare di impedirci di andare in mare a soccorrere le persone. Non sfugge a nessuno che questo avviene in un momento particolare, una visita che avviene durante il processo a Salvini. Occasionalmente. E non dico altro. Vorrei solo ricordare che noi in quel processo siamo parte vivile. Il Tribunale dovrebbe venire a conoscenza di questo ordine. Dopo l’ispezione di ieri ci hanno ordinato di sbarcare tutti i mezzi di soccorso a bordo”. E’ la denuncia di Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, dopo l’ispezione della Mare Jonio, avvenuta ieri. “Su ordine del ministro Matteo Salvini”, dice Casarini. “Più di dieci ore di ispezione e non hanno trovato nulla se non l’applicazione di un provvedimento soggettivo – dice – il provvedimento dice che se vogliamo navigare dobbiamo eliminare tutti gli equipaggiamenti, compresi i bagni, le docce, i gommoni di soccorso che hanno soccorso oltre 2000 persone in questi anni, e le zattere”. “Credo che questa sia la prima volta che a una nave viene ordinato di non avere mezzi di soccorso a bordo- dice Casarini – Non ci dicono che non possiamo navigare ma che possiamo navigare senza soccorrere nessuno. E questo avviene in un quadro del mediterraneo dove contiamo oltre 1.500 morti accertati”. Casarini parla di una “ispezione con una squadra speciale anti ong”.

