Migranti: Casi e Porta (Pd), ‘Rampelli conosce informazioni riservate? Piantedosi spieghi’

Roma, 13 apr “Rampelli prova a sviare l’attenzione, ma il punto è chiaro: il Governo ha dirottato un miliardo di euro per un’operazione di pura propaganda. E la trasformazione dei centri in Albania in Cpr non ha nulla a che vedere con la gestione dell’immigrazione, ma serve solo a evitare il rischio che il governo sia accusato di danno erariale”. Lo dicono i deputati del Pd Andrea Casu e Fabio Porta, attualmente in missione in Albania nei centri per migranti.

Rampelli afferma di conoscere i reati per cui sarebbero incriminati i migranti trasferiti in Albania. Ma né noi, né le organizzazioni umanitarie che seguono da vicino il caso, abbiamo avuto accesso ad alcuna informazione ufficiale di questo tipo nonostante le ripetute richieste. Perché lui li conosce? Il Governo sta forse utilizzando dati riservati per alimentare la propria propaganda politica attraverso i partiti di maggioranza? Piantedosi e Rampelli devono chiarire subito, pubblicamente”, proseguono.