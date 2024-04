Migranti: caso Iuventa, legale ‘in udienza emerse professionalità e dedizione Save the children’

agenzia

Palermo, 19 apr. “Nel corso dell’udienza, è stato possibile portare all’attenzione del Giudice tutti gli elementi di prova non emersi nel corso delle indagini che hanno smentito categoricamente ogni accusa. Al contrario, sono emerse l’encomiabile professionalità e dedizione con le quali tutto il personale dell’Organizzazione, ed in particolare il team leader responsabile per la missione, ha operato per l’intera durata della stessa”. Così l’avvocato Jean-Paule Castagno di Orrick, difensore del team leader di Save the Children, dopo la decisione del gup di Trapani sul caso Iuventa.