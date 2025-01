agenzia

Roma, 28 gen. “Perseverare è diabolico…Terza deportazione in Albania e terza volta in cui il governo deve riportare subito in Italia persone minori o vulnerabili. Stavolta sono 5. Quando la pianterete?”. Lo scrive il deputato Pd, Paolo Ciani, sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA