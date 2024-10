Migranti: Colucci (M5s), ‘disastro Meloni sfocia nel ridicolo’

agenzia

Roma, 18 ott. “Ancora una volta i tragici disastri del governo Meloni sfociano rapidamente nel ridicolo. Riepilogando: una nave italiana porta in Albania appena 16 migranti al costo di quasi 300mila euro, mentre a Lampedusa ne erano sbarcati un migliaio; 4 di questi 16 tornano subito in Italia perché in Albania si scopre che non avevano i requisiti per essere ospitati in quella terra; due giorni dopo la magistratura italiana non convalida il trattenimento dei dodici richiedenti asilo provenienti da Egitto e Bangladesh, ricordando al governo Meloni che in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia Ue i criteri con cui l’Italia definisce ‘sicuri’ i paesi di provenienza non possono essere validi. E così anche gli unici 12 migranti tornano in Italia”. Così in una nota Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera.