Migranti: Conte, ‘agenti sotto organico e Meloni ne spedisce 100 in centri vuoti Albania’

agenzia

Roma, 21 ott. “Ma ci rendiamo conto? Negli organici di Polizia e Carabinieri mancano oltre 20mila unità, le rapine in strada aumentano del 23% rispetto al 2019 e per far contenta Giorgia Meloni abbiamo mandato 100 agenti a guardare due centri vuoti in Albania su cui spendiamo quasi un miliardo di euro per portarci migranti che in ogni caso, tempo un mese, torneranno in Italia. Nel frattempo tagli alla sanità, che è al minimo degli investimenti da 17 anni!”. Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, commentando la notizia di Repubblica sui 100 agenti impiegati negli hotspot in Albania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA