Migranti: Conte, ‘Meloni sta prendendo atto fallimento progetto Albania’**

Roma, 10 feb. “Filtra la notizia che il Governo stia ripiegando sull’idea di fare dei centri in Albania dei semplici Cpr, come quelli che sono già in Italia, per i migranti in attesa di espulsione, con l’aggiunta che andrebbero da una sponda all’altra dell’Adriatico a nostre spese e con il corredo di tutto il personale necessario (agenti, mediatori culturali, personale sanitario etc.). Meloni ti avevamo avvertito in tutti i modi: ‘non fun-zio-ne-ran-no!'”. Lo scrive Giuseppe Conte su Fb.

“La diciamo noi la verità agli italiani: state prendendo atto del fallimento – a spese nostre – del progetto iniziale, messo a punto senza nemmeno valutare la sua compatibilità con il diritto europeo. Si sbarca quindi, come sempre, in Italia”.