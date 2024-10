Migranti: Conte, ‘quello in Albania spot che costa quasi un mld e produce gioco dell’oca’**

agenzia

Roma, 18 ott. “Meloni, dacci oggi il nostro complotto quotidiano per coprire i disastri e gli imbrogli ai cittadini su banche, sanità e tasse. Oggi gli attacchi sono per i giudici che hanno applicato le norme e che hanno rivelato che quello in Albania è un semplice spot, come avevamo denunciato. Uno spot sull’immigrazione che ci costa quasi un miliardo, e che sta producendo un gioco dell’oca: il primo giorno portiamo 16 migranti in Albania, il secondo giorno ne riportiamo quattro, e adesso dobbiamo riportarli tutti. Tutto questo mentre a Lampedusa ne sbarcano 1000 in sole 24 ore. Per fare questo gioco abbiamo distratto e mandato in Albania anche forze dell’ordine che mancano nelle nostre città per garantire la sicurezza”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.