Migranti: De Cristofaro (Avs), ‘attacco a Sea Watch agghiacciante’

Roma, 15 ott. “Mentre è partita da Lampedusa la prima nave diretta ai centri in Albania, con a bordo sedici poveri migranti che il governo ha deciso debbano essere trasferiti nei centri in Albania, la Meloni in Aula al Senato attacca a testa bassa Sea Watch”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

“Un attacco agghiacciante che non nasconde l’irritazione della Presidente del Consiglio per le critiche. L’immigrazione, vera ossessione della Meloni, viene affrontata dalla destra sovranista sempre con una logica securitaria e mai con una logica umanitaria. Il migrante, chi arriva con i barconi, è il nemico, colui che serve ad agitare le paure degli italiani, il capro espiatorio di politiche sbagliate. Il governo Meloni invece di intervenire sulla legge Bossi-Fini, la più formidabile macchina per fabbricare clandestinità che possa esistere, ha costruito vere e proprie colonie detentive per stranieri. Una cosa gravissima”.

