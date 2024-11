Migranti: Della Vedova, ‘su ingerenze grazie a Mattarella, interdetti per silenzio Governo’

agenzia

Roma, 13 nov. “Bisogna ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, per aver ribadito che un membro designato della prossima Amministrazione statunitense non dovrebbe entrare nella discussione pubblica di una paese democratico e amico; per di più, aggiungiamo, rilanciando tesi populiste e contrarie allo stato di diritto e alla Costituzione italiana”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.