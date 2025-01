agenzia

Roma, 28 gen. “Avviso ai naviganti: Giorgia Meloni non era, non è e non sarà mai ricattabile. E le riforme della giustizia (e non solo) andranno avanti”. Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ad ‘Affaritaliani.it’. l

