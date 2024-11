agenzia

Roma, 12 nov. “Salvini e Musk non sono al di sopra della legge. È inaccettabile che un ministro commenti con ‘ha fatto bene’ le parole di Musk che attacca un potere autonomo dello Stato come la magistratura. Sul rispetto del diritto si fonda la democrazia italiana che non ha bisogno di Musk”. Così sui social Graziano Delrio del Pd.

