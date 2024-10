Migranti: domani iniziativa ‘La svolta necessaria’ al Nazareno con Schlein

agenzia

Roma, 16 ott. ‘La Svolta necessaria’, è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Pd sulle politiche migratorie in programma domani, giovedì 17 ottobre, a partire dalle ore 14, nella Sala Sassoli – Sede PD di via Sant’Andrea delle Fratte, 16 a Roma. Si parlerà, tra l’altro, del caso Albania, del superamento della Legge Bossi-Fini, di una nuova politica europea su immigrazione ed asilo e di come cambiare la legge sulla cittadinanza. All’iniziativa, promossa dal responsabile Politiche migratorie Pierfrancesco Majorino, saranno presenti anche Marwa Mahmoud, componente della segreteria nazionale del Pd, Ouidad Bakkali, parlamentare dem, e parteciperanno associazioni, movimenti, rappresentanti di forze sociali ed istituzioni. Interverrà la segretaria Elly Schlein.

