Migranti: due sbarchi a Lampedusa, arrivati in 75

agenzia

Ci sono 742 ospiti nell'hotspot, piano prefettura per svuotarlo

LAMPEDUSA, 07 NOV – Un barchino soccorso al largo e un gommone arrivato direttamente a Cala Pisana. Sono i due sbarchi, tra la notte e l’alba, con un totale di 75 migranti, avvenuti a Lampedusa. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 742 ospiti. Per stamani, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 164 persone con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Altri 184 migranti saranno condotti a Bologna con un volo Oim e altri 297 saranno trasferiti con la motonave di linea della sera. Durante la notte, la motovedetta Cp307 della guardia costiera ha soccorso un natante con 50 migranti, tra gambiani, ivoriani, malesi, nigeriani che, a loro dire, sono partiti da Sfax in Tunisia pagando 1.500 dinari a testa. A Cala Pisana sono stati invece intercettati dai militari della tenenza della guardia di finanza 25 siriani e sudanesi che hanno pagato da 3.500 a 5mila dollari a testa per il viaggio iniziato da Ras Agedir in Libia. Il gruppo ha dichiarato di voler raggiungere la Germania, l’Olanda e la Norvegia. Ieri sulla maggiore delle isole Pelagie sono arrivate 442 persone con undici sbarchi.

