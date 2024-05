Migranti: è di neonata cadavere sbarcato a Lampedusa, mamma ‘senza acqua da 3 giorni’**

agenzia

Palermo, 28 mag. E’ di una neonata di appena cinque mesi il corpo senza vita trovato stamani su un barchino soccorso nel Mediterraneo centrale dall’equipaggio di Humanity 1. “Siamo purtroppo arrivati troppo tardi”, dicono dall’ong, che ha tratto in salvo altre 45 persone. Insieme alla piccola viaggiava anche la mamma e il fratellino, evacuati dalla nave umanitaria – diretta a Livorno per lo sbarco di 185 migranti – dagli uomini della Guardia costiera e condotti a Lampedusa. Sul molo Favaloro lo strazio della giovane mamma. “Non ha potuto allattare la piccola, da tre giorni non avevamo acqua a bordo”, si dispera. L’ipotesi è che la piccola sia morta a causa della disidratazione. A chiarire qualcosa in più sarà l’ispezione cadaverica che sarà eseguita sul corpo della neonata, la cui salma sarà condotta nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA