Migranti: Fidanza, ‘fondi ad Erdogan non diventino arma di ricatto contro Europa’

Roma, 18 dic. “Siamo alla vigilia di un Consiglio incentrato sui temi della politica estera. Balcani occidentali, Ucraina, Medio Oriente, su tutti. E proprio dalla crisi siriana dobbiamo partire: per favorire il rimpatrio dei rifugiati siriani, ci ritroviamo di nuovo a versare soldi europei alla Turchia”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, intervenendo in Plenaria a Strasburgo sulla preparazione del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024.