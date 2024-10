Migranti: Fontana, ‘Mediterraneo strategico, non va ridotto solo a questione flussi’

agenzia

Roma, 12 ott. “Se noi riduciamo la questione del Mediterraneo al tema migranti” commettiamo “una sciocchezza, è solo un tassello di un mosaico. La questione fondamentale è che l’Italia abbia un ruolo importante nel Mediterraneo che in questi anni è stato visto più come un problema ma è un errore perché è una zona strategica per il futuro geopolitico”. così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla festa del Foglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA