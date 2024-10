Migranti: Foti, ‘decisioni magistrati tracimano rosso vergogna’

agenzia

Roma, 18 ott. “Tutto secondo le anticipazioni del Pd che ieri, con la parlamentare Scarpa, guarda caso ipotizzava che il Tribunale di Roma potesse non convalidare il trattenimento degli immigrati nel centro realizzato in Albania. Una decisione con cui certi magistrati, fanno intendere che non esistono più nazioni sicure, rendendo impraticabili –oltre ai trattenimenti– anche i rimpatri. È la conferma che quanto disposto dal legislatore anziché essere applicato viene del tutto ignorato dal giudice adito, all’evidenza ritenendo quest’ultimo di essere il vero e unico dominus di ogni decisione”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.