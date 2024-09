Migranti: Foti, ‘Frontex e visita Starmer confermano modello vincente’

agenzia

Roma, 13 set. “L’efficacia delle politiche del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori è confermata dai recenti dati pubblicati da Frontex che registra il calo del 64% degli arrivi irregolari lungo la rotta del Mediterraneo centrale. I successi in materia di immigrazione e accoglienza sono confermati dalla visita del premier britannico, sir Keir Starmer che incontrerà il presidente Meloni per comprendere come quest’anno il governo abbia più che dimezzato il numero di arrivi illegali di immigrati”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.