Migranti: Foti, ‘Italia-Albania soluzione innovativa piaccia o no a opposizioni’

agenzia

Roma, 2 nov. “Nonostante la sinistra strepiti e provi a smontare in tutti i modi possibili il protocollo Italia-Albania, incassa solo figure barbine. Dopo anni di accoglienza indiscriminata, di politica dai porti aperti a tutti e delle spese folli per sostenerla, con il Governo Meloni finalmente si prova a dare una sterzata alla gestione del fenomeno. La sicurezza dei nostri cittadini è la nostra priorità. Ecco perché l’obiettivo è garantire approdo e accoglienza, nel rispetto dei diritti umani, a chi merita di restare nel nostro Paese, lottando contro i trafficanti di morte”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.