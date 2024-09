Migranti: Foti, ‘potere giudiziario non invada legislativo ed esecutivo’

agenzia

Roma, 28 set. “Ci risiamo: contro le concrete politiche sui flussi migratori del Governo Meloni sembra ergersi una barriera giudiziaria innalzata da certa magistratura. In un mese il numero delle convalide ai trattenimenti di immigrati senza documenti alla frontiera, attuati grazie al decreto Cutro, è drasticamente sceso e così oltre l’85% dei tentativi di rimpatriare gli irregolari viene bloccato. Ribadendo ancora una volta come l’essenza dello Stato di diritto sia nella terzietà del giudice, questi orientamenti giudiziari richiamano la decisione già assunta dal giudice Iolanda Apostolico, animatrice delle proteste contro il Governo che provava a contrastare l’immigrazione incontrollata”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.