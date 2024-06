Migranti: Fratoianni (Avs), ‘interrogazione a Governo su naufragio a largo coste calabresi’

agenzia

Roma, 24 giu. “Vogliamo sapere dal governo se risponde al vero la notizia che la sala operativa dell’Imrcc di Roma era a conoscenza di una barca a vela con 67 persone a bordo già a partire dal 13 giugno e, nel caso, per quali motivazioni non ha attivato immediatamente l’evento Sar, attendendo soltanto la segnalazione pervenuta il 16 giugno”. È quanto chiede Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un’interrogazione parlamentare al governo sul drammatico naufragio di una barca a vela partita dalla Turchia e semiaffondata nella notte tra il 16 e il 17 giugno a 110 miglia dalle coste calabresi, in zona Sar italiana e rimasta alla deriva per almeno tre giorni

“Da quanto si è potuto apprendere – si legge nell’interrogazione – la barca a vela trasportava 67 migranti, la maggior parte dei quali ha perso la vita e i superstiti si trovano ricoverati in diversi ospedali della Calabria e i corpi delle decine di vittime sono state portate a terra quasi di nascosto e trasferite in varie località della regione. Vogliamo infine sapere dal governo se intende promuovere, in sede Ue, l’istituzione una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, abbandonando definitivamente la retorica dell’invasione e della continua emergenzialità in favore di una gestione ordinata del fenomeno migratorio, attraverso la costruzione di canali di ingresso legali e politiche di cooperazione”.