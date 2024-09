Migranti: Fratoianni, ‘fermo Mare Jonio è bestemmia’

agenzia

Roma, 18 set. “Non contenti delle severe parole della Procura di Palermo sul rispetto delle norme internazionali e del dovere di salvare gli esseri umani dai naufragi, ora si accaniscono pure con Nave Mare Jonio di Mediterranea: lo stato di fermo amministrativo e l’ordine di non avere a bordo mezzi di salvataggio è una vera e propria bestemmia”. Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra commenta la decisione assunta in queste ore dalle autorità italiane a Trapani.