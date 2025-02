Migranti. Fratoianni, ‘su nuova deportazione in Albania altra figuraccia governo Meloni’

agenzia

Roma, 31 gen. “Come qualsiasi persona dotata di buonsenso avrebbe immaginato anche l’ennesima deportazione di migranti in Albania è finita in un nulla di fatto, in attesa della Corte Ue. Un finale già scritto ma che il governo Meloni ha voluto a tutti i costi non considerare privilegiando la solita propaganda”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Ora Giorgia Meloni non utilizzi anche questo episodio per fare la vittima e per accusare la Magistratura del nostro Paese. Devono smetterla – conclude il leader di SI – di fuggire dalle loro responsabilità di fronte al Parlamento e al Paese”.

