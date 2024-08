Migranti: Gardini, ‘stop permessi finti con controlli più seri’

agenzia

Roma, 21 ago. “Il Governo Meloni continua a dimostrare di saper difendere i confini nazionali e di saper affrontare il fenomeno dell’immigrazione incontrollata con il drastico calo della concessione dei permessi ai finti rifugiati. Ancora una volta il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia dimostra di mantenere la parola data agli elettori attraverso l’attivazione di maggiori e più seri controlli sulla protezione concessa agli immigrati”. Lo afferma Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.