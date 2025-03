Migranti: Gasparri, ‘magistratura non va riformata ma rifondata’

agenzia

Roma, 7 mar. “Se qualcuno voleva un ulteriore esempio dell’uso politico della giustizia lo abbiamo con questa sorprendente decisione della Cassazione. L’illegalità dovrebbe essere risarcita con i soldi dei cittadini. I giudici della Cassazione sono fuori da qualsiasi logica. Ho ragione io a dire che la magistratura non va riformata, va rifondata. È condizionata da pregiudizi e valutazioni politiche insopportabili. Si fa paladina di comportamenti fuori dalle norme. E vorrebbero destinare i soldi di un pensionato o di un lavoratore, che paga le tasse, al risarcimento di chi si introduce clandestinamente in Italia”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Maurizio Gasparri.