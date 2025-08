Migranti: Gasparri, ‘no a deriva giacobina e stalinista, Albano presenza inquietante’

agenzia

Roma, 3 ago. “Il giacobinismo è quello che vorrebbero imporre i magistrati italiani ed europei. Sulla vicenda dell’immigrazione hanno torto marcio. Non spetta alle toghe fare delle valutazioni che attengono alla politica. Se uno Stato è sicuro o non lo è, non lo può decidere l’ultimo dei magistrati. Ci opporremo a questa deriva giacobina e stalinista, che fanno male gli esponenti dell’Anm a sostenere ed a condividere. Personaggi come la Albano rappresentano una presenza inquietante per la democrazia e per la libertà. E anche le decisioni europee, lo ribadiamo, sono arbitrarie e vanno respinte al mittente”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.