Migranti: Grimaldi, ‘morta bimba 6 mesi, con missione soccorso sarebbe salva’

Roma, 30 mag. “Ho ascoltato a Radio 24 la testimonianza di Angela Noccioni dalla Humanity 1. La nave, appena sbarcata a Livorno, proveniva da Pianosa, 183 persone a bordo di cui 102 minori (76 non accompagnati) e 2 donne incinte, l’ultimo soccorso è stato fatto due giorni fa a sud di Lampedusa. La maggior parte delle persone soccorse provengono dall’Africa, una ragazza proveniente dalla Guinea è scesa a Lampedusa poiché portava fra le braccia il corpo senza vita della sua bimba di 6 mesi. Questa ragazza, con le sue due bambine, è rimasta tre giorni in acqua in un barchino di alluminio ed è viva solo grazie al salvataggio di un’ong tedesca: se ci fosse una missione pubblica di soccorso la sua piccola non sarebbe morta. Chiedo conto al Governo di tutto questo orrore”. Lo dichiara il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.

