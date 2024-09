Migranti: hotspot Albania, riunione a P.Chigi con Mantovano, ministri e Giannini**

agenzia

Roma, 12 set. Riunione operativa, questa mattina a Palazzo Chigi, per fare il punto sui due hotspot che l’Italia si appresta ad aprire in Albania. Alla riunione, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, erano presenti tra gli altri il prefetto di Roma Lamberto Giannini, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto. L’apertura dei due centri, uno per l’accoglienza a Shengjin e un altro a Gjader per migranti sottoposti a rimpatrio accelerato, arriva con 4 mesi di ritardo, a causa di alcuni problemi tecnici. Ora i tempi sarebbero maturi e a giorni dovrebbe arrivare l’annuncio.

