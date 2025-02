Migranti: Kelany (Fdi), ‘stop da giudici politicizzati, modello Albania apprezzato in Ue’

agenzia

Roma, 2 feb. “Oggi ci troviamo nuovamente di fronte ad una presa di posizione assurda, ingiustificata e in grado di creare una impasse nella gestione generale dei flussi migratori irregolari. E sembra che intervenga la pervicacia di alcuni magistrati, portatori di evidenti ideologie politiche, a voler bloccare impunemente un modello che è apprezzato da tutta Europa, e su cui gli altri Stati membri non vedono l’ora di approdare”. Lo scrive Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione, sul Secolo d’Italia.