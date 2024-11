Migranti: La Russa, ‘Salvini su giudici? Legittimo pensiero di leader partito’

agenzia

Roma, 31 ott. “Salvini? Legittimo pensiero di un leader di partito. Cosa vuol dire? Dice che se c’è qualche magistrato risponde più al suo pensiero politico che alle norme… A volte il problema è il limite perché in Italia le norme non delimitano in maniera precisa dove finisce il potere giudiziario e inizia quello politico. Non dico la Costituzione ma insieme maggioranza, opposizione e magistratura dovrebbero lavorarci”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.

