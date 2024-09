Migranti: Lollobrigida, ‘immigrazione illegale nemico da combattere, accogliere chi scappa da guerre’

agenzia

Siracusa, 28 set. “Noi vogliamo persone che vengano in Italia a lavorare legalmente, secondo le nostre leggi, leggi che ci siamo dati. Possiamo cambiarle ma finché ci sono dobbiamo farle rispettare. Il nostro governo ha dato più di altri la possibilità, attraverso il decreto flussi, di fare arrivare immigrati in Italia per lavorare. Più di ogni altro. Ma l’immigrazione illegale è un fenomeno che va contrastato, perché è il primo nemico da combattere”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida alla conferenza stampa alla fine del G7. “Non parliamo di immigrazione clandestina quando le persone scappano dai conflitti o dalle guerre, quelli che scappano dalla violenza vanno sempre accolti. Quelli che scappano dalla fame non ce la faremmo ad accoglierli tutti, allora lì va risolto il problema. Al G7 è stato più volte affrontato il problema della fame. I paesi africani non ci chiedono di accogliere tutti i loro figli, ma ci chiedono di metterli in condizione che i loro figli possano restare con le loro famiglie e vivere bene. Avere il diritto non emigrare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA