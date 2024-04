Migranti: Lucano (Avs), ‘mio sostegno ad appello Road Map per il diritto d’asilo’

agenzia

Roma, 8 mar. “Conoscete bene il mio impegno per la costruzione di un mondo basato sulla cultura dell’ospitalità e dell’inclusione. Una cultura che ho intenzione di portare avanti da Riace in Europa con tutta la forza e il coraggio possibile. Per questo sostengo con grande impegno e forza l’appello della rete “Road Map per il Diritto d’Asilo e la Libertà di Movimento”, per una politica migratoria giusta e rispettosa del Diritto Internazionale e dei Diritti Umani. Costruiamo insieme un’Europa solidale senza muri, con diritti interi per tutti e tutte”. Così Mimmo Lucano, candidato di Avs alle prossime Europee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA