Migranti: M5s, ‘noi fuori da commissione per dl Flussi, inaccettabile metodo maggioranza’

agenzia

Roma, 25 nov. “Non partecipiamo al prosieguo dei lavori in commissione Affari costituzionali sul decreto Flussi. È inaccettabile, come al solito, il metodo di lavoro adottato dalla maggioranza, la quale intende apportare al testo una modifica che è sostanziale perché stabilisce l’applicazione della nuova deteriore normativa anche ai ricorsi già pendenti e a quelli che verranno presentati ancor prima dell’entrata in vigore della legge, con grave pregiudizio del basilare principio di certezza del quadro normativo dei procedimenti giurisdizionali e violazione del primario diritto alla difesa”. Così i rappresentanti del M5S in commissione Affari costituzionali alla Camera, Enrica Alifano e Alfonso Colucci.