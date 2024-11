Migranti: M5S, ‘spostare risorse da Albania a sicurezza’

agenzia

Roma, 26 nov. “Il decreto Flussi incrementa il lavoro nero, lo sfruttamento e l’emarginazione, dando così ulteriore manodopera alla criminalità organizzata. Il governo Meloni indebolisce ancora la sicurezza di tutti nel nostro Paese, con buona pace dei suoi slogan”.Così in una nota i deputati M5S Carmela Auriemma e Filippo Scerra.

“La disposizione che fissa nuove motivazioni per l’esclusione dal circuito di accoglienza dei migranti in attesa della decisione sulla domanda di protezione, non farà altro che aumentare il numero degli irregolari e così il rischio di attrazione verso aree di illegalità e di malaffare. Con due nostri odg chiediamo al governo di cancellarla e di mettere almeno qualche toppa nei tanti buchi che sta aprendo, spostando le risorse dalla fallimentare operazione Albania al rafforzamento dei presìdi di sicurezza pubblica sul territorio nazionale, in particolare nelle aree con alti indici di criminalità e dove insistono hotspot e centri di trattenimento, per l’incremento delle dotazioni di mezzi e strumenti del personale delle Forze dell’ordine, per l’incremento degli alloggi della polizia di Stato nonché per l’incremento di risorse da destinare al rinnovo contrattuale del comparto sicurezza e allo sblocco del turn over”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA