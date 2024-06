Migranti: Magi, ‘con accordo Albania Meloni porta Italia fuori da Ue’

agenzia

Roma, 26 giu. “Meloni dice che il governo italiano porta la legislazione europea in Albania. Non è quello che accadrà: grazie a quell’accordo sarà il nostro paese a uscire dal diritto europeo perché, come le istituzioni europee hanno sottolineato, quell’accordo è fuori dal perimetro del diritto europeo, che non è ovviamente applicabile in quel luogo”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della Premier sul consiglio Europeo.