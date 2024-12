Migranti: Magi, ‘Costituzione più forte di urla Meloni ad Atreju’

agenzia

Roma, 16 dic. “La Costituzione è più forte delle urla di Meloni dal palco di Atreju. Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che il diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l’esercizio delle libertà democratiche è un principio sancito dalla nostra Costituzione. Invece che ostinarsi a mantenere in piedi il sadico sogno già fallito dei centri di detenzione per migranti in Albania, Meloni e il ministro Piantedosi dovrebbero prendere appunti e rivedere totalmente la loro politica sull’immigrazione”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.