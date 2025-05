Migranti: Magi, ‘Cpr Albania fallimento politico e giuridico Meloni’

agenzia

Roma, 30 mag. “La Corte di Cassazione rinvia alla corte di giustizia europea i casi di trattenimenti illegittimi nei Cpr in Albania, confermando tutti i dubbi che avevamo espresso da subito sotto il profilo della legittimità giuridica di questi centri disumani. I Cpr albanesi, pagati dai contribuenti italiani quasi un miliardo di euro, non sono solo un fallimento politico di Meloni, visto che finora hanno ospitato pochissime persone, ma lo sono anche da un punto di vista giuridico: l’intero impianto del protocollo va palesemente contro le norme europee e non rispetta alcuno standard umanitario. Un doppio flop, di cui Meloni dovrà rispondere al Paese”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

