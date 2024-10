Migranti: Magi, ‘cpr Albania lager, enormi punti oscuri’

agenzia

Roma, 17 ott. “Entrando avevo espresso parole di giudizio molto pesanti e avendo visto questo luogo le confermo, le appesantisco: questo luogo ha tutte le sembianze di un lager. Ci sono degli enormi punti oscuri nelle procedure eseguite”, a partire dallo screening che “non funziona e che avviene sulla base di un’unica indicazione ovvero chi ha e chi non ha i documenti con sè”. Così Riccardo Magi oggi al cpr in Albania insieme ad altri deputati.

“Abbiamo ascoltato storie tremende, le stesse già ascoltate dalle persone salvate in mare: storie di passaggio in Libia, di torture, di violenze, di disperazione ordinarie per i migranti che incontriamo e arrivano in Italia. E queste storie non sono state prese in considerazione al momento dello screening”.