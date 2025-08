Migranti: Magi, ‘da Tajani becero sovranismo anti Ue’

agenzia

Roma, 3 ago. “Da giacobini è pensare che ci sia un potere politico superiore alla legge e non c’è niente di anomalo nel fatto che la Corte di Giustizia europea sia l’organo che accerta la conformità delle norme nazionali alle direttive e ai regolamenti europei e dà la giusta interpretazione di questi: da Tajani, un ex presidente del Parlamento europeo, ci saremmo aspettati maggiore attenzione nel non scivolare nel sovranismo antieuropeo più becero. Ma è noto che gli alleati di governo di Tajani vorrebbero sancire in Costituzione il primato del diritto nazionale su quello europeo e si sa che a forza di andare con lo zoppo…”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.