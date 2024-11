Migranti: Magi, ‘da tribunali ennesima decisione contro perché Meloni forza procedure’

agenzia

Roma, 4 nov. “Il governo sta perseguendo una strategia, quella di cercare deliberatamente uno scontro con la magistratura, perché l’alternativa sarebbe ammettere che la soluzione dei centri per migranti in Albania è fallita. Quando provi a fare qualcosa di illegittimo, e te lo dicono vari tribunali, devi ammettere che hai fatto un errore. Tra l’altro un errore prevedibile, perché le non convalide dei fermi c’erano già state anche prima della sentenza della Corte di Giustizia dello scorso mese. E’ proprio la costruzione dei centri in Albania e il loro funzionamento che presuppone che vi sia una forzatura costante delle procedure”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a Tagadà su La7, commentando la decisione del giudice di Catania.

