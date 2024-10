Migranti: Magi, ‘decreto esacerba scontro con magistratura’

agenzia

Roma, 22 ott. “Tanto rumore per nulla: la norma varata ieri dal governo non potrà superare in alcun modo i criteri fissati dalla corte di giustizia dell’Unione Europea perché quei criteri restano sovraordinati rispetto anche alla decisione del governo italiano. A me sembra non solo che questo decreto non sia risolutivo ma che è volto soprattutto a esacerbare lo scontro con la magistratura”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, conversando con i cronisti a Montecitorio.