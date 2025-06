Migranti: Magi, ‘governo rilancia su Cpr Albania con azioni illegittime’

agenzia

Roma, 25 giu. “Lo scorso 20 giugno la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una ordinanza che di fatto smonta la base giuridica su cui si fonda il protocollo che istituisce i centri albanesi, affermando che le persone che devono essere espulse non possono essere condotte e poi trattenute in un paese terzo, in quanto questo rappresenta una violazione della direttiva rimpatri e una illegittima compressione dei loro diritti fondamentali e rimandando la questione alla Corte di Giustizia Ue. Se il governo italiano avesse a cuore lo stato di diritto, dovrebbe sospendere le attività di questi centri in attesa di una parola chiara e definitiva sulla loro legittimità”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Mag.