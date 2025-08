Migranti: Magi, ‘Meloni attacca giudici perchè teme prossima sentenza’

agenzia

Roma, 1 ago. “Il governo finge di essere sorpreso per la sentenza della Corte di Giustizia e fa ripartire l’attacco scomposto a tutte le giurisdizioni nazionali e internazionali perché quello che teme davvero è che possa arrivare un’altra pronuncia sfavorevole dalla medesima Corte in risposta al rinvio pregiudiziale sollevato dalla Cassazione. E stavolta sarebbe davvero il colpo di grazia per il cpr albanese messo in piedi da Meloni in spregio del diritto”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.