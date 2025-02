Migranti: Magi, ‘ora Meloni vuole cambiare giudici Corti Appello, andrà a sbattere di nuovo’

agenzia

Roma, 2 feb. “Prima ci ha provato modificando arbitrariamente la lista dei paesi sicuri, e non le è andata bene. Poi ha cancellato le Sezioni speciali dei Tribunali sostituendoli con le Corti di Appello, e non le è andata bene. Adesso, dato che nemmeno la Corte d’appello le ha dato ragione, vuole cambiare i giudici delle Corti di Appello. Se proverà a farlo, sappia che andrà a sbattere di nuovo”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.