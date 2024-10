Migranti: Magi, ‘piano Albania fallito, Meloni si scusi e Piantedosi si dimetta’

agenzia

Roma, 18 ott. “Il piano del governo Meloni di una colonia detentiva per stranieri in terra d’Albania fatta di sbarre, gabbie e recinzioni metalliche è fallito. Piantedosi dovrebbe dimettersi e Meloni scusarsi per aver sperperato centinaia di milioni di euro dei contribuenti italiani per uno spot elettorale e per aver raccontato frottole ai partner europei”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

“Già si solleva il coro sulla magistratura politicizzata, ma la verità è che hanno tentato di forzare le procedure fino a rischiare di annullare completamente le garanzie fondamentali che uno stato di diritto democratico pone a tutela della libertà personale. Altro che modello per l’Europa: è una vergogna per il nostro Paese. Le autorità italiane dispongano immediatamente la liberazione delle 12 persone ancora detenute”.

