Migranti: Magi, ‘Piantedosi risponda a interrogazione su abusi in Cpr’

Roma, 13 dic “Maltrattamenti fisici, uso eccessivo della forza, somministrazione illecita di psicofarmaci: il rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa mette in luce ciò che con +Europa abbiamo denunciato da oltre un anno e di cui abbiamo chiesto conto in una interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi sulla scorta dell’indagine di Altraeconomia”.Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.