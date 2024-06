Migranti: Magi, ‘propaganda Meloni su flussi, abolire Bossi-Fini’

agenzia

Roma, 4 giu. “La Presidente del Consiglio esca dalla campagna elettorale e dimostri di avere capacità di governo dei flussi migratori che non sono una questione di sicurezza ma di politica del lavoro”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Ce lo chiede il mondo delle imprese e ora anche Bankitalia: le richieste delle imprese italiane per ingressi di lavoratori stranieri sono infatti sistematicamente 5 o 6 volte il numero fissato dai decreti flussi, il fatto che solo una minoranza di coloro che dovrebbero entrare regolarmente in Italia per motivi di lavoro vedono poi trasformarsi la domanda in un contratto e in un permesso di soggiorno non ha a che fare con la criminalità organizzata ma con un sistema fallimentare che non è in grado di fare incontrare domanda e offerta di lavoro ma anzi ostacola questo incontro, impedendo ad esempio a chi è già nel nostro Paese in condizione di irregolarità di regolarizzare la propria posizione a determinate condizioni, ad esempio con l’assunzione da parte di un datore di lavoro”.