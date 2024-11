Migranti: Magi, ‘richiesta accesso atti su rintraccio persone portate in Albania’

agenzia

Roma, 7 nov. “In attesa di sapere che fine ha fatto la nave Libra partita ieri dalle acque a largo di Lampedusa, che sarebbe dovuta arrivare oggi ma di cui si è persa ogni notizia, ho avanzato al ministero dell’Interno, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comando Generale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera una istanza formale di accesso agli atti amministrativi relativamente alle operazioni S.A.R. o ai rintracci da cui è derivato il salvataggio e il trasferimento nell’hotspot di Shëngjin e nel CPR di Gjadër (Albania) rispettivamente dei 16 migranti di origini bengalesi ed egiziane, avvenuto approssimativamente in data 16 ottobre 2024, tutti successivamente rimpatriati in Italia a seguito della mancata convalida del trattenimento amministrativo, e degli 8 migranti di origini bengalesi ed egiziane, soccorsi approssimativamente in data 4 novembre 2024 che stanno arrivando con arrivo in Albania in queste ore”. Così Riccardo Magi di Più Europa.