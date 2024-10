Migranti: Magi, ‘ridicolo vittimismo Meloni per coprire flop Albania’

agenzia

Roma, 20 ott. “Le chiacchiere stanno a zero: Giorgia Meloni ha la pretesa di arrestare persone che non hanno commesso reati e grida al golpe perché, come è sacrosanto che sia, la magistratura che è tenuta a verificare la legittimità di questi trattenimenti ha valuto che non ce ne fossero i presupposti neanche all’interno della procedura accelerata riservata ai richiedenti asilo. Ed è quello che è accaduto nel caso dei 12 migranti in Albania. Punto. Tutto il resto è il solito, stantio e ormai ridicolo vittimismo con cui Meloni spera di nascondere i suoi fallimenti come le colonie detentive albanesi”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA